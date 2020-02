Volta a la Comunitat Valenciana 2020: trionfa di nuovo Groenewegen su Jakobsen, quarto Cimolai (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella provincia di Alicante, colpita e martoriata dalle precipitazioni nei giorni precedenti, sull’arrivo di Torrevieja, ad alzare le braccia al cielo è stato nuovamente l’olandese Dylan Groenewegen del Team Jumbo Visma che è stato bravissimo a resistere agli attacchi degli altri velocisti e a trionfare per la seconda Volta in tre giorni. Nella prima metà della tappa, come facilmente pronosticabile, il gruppo ha lasciato scappare un sestetto di fuggitivi composto da Hector Saez (Caja Rural – Seguros RGA), Manuel Penalver (Burgos BH), Julen Irizar (Fundacion-Orbea), Petr Rikunov (Gazprom-RusVelo), Daniel Vegas (Kometa Xstra) e Ivan Moreno (Equipo Ken Pharma) che è riuscito a raggiungere un vantaggio massimo di 2’50”. Dopo il forcing della Deceuninck Quick-Step per l’olandese Fabio Jakobsen e del Team Jumbo-Visma, per il connazionale Dylan Groenewegen, il ... oasport

