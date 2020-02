Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 07:10 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio caso di positività al coronavirus da parte di un italiano si tratta di uno dei 56 rientrati da quando Da ieri è stato trasferito dalla Cecchignola lo Spallanzani tranquilli gli altri italiani era in una stanza singola dico abbiamo avuto pochi contatti in questi giorni Intanto il bilancio dei morti sale a 636 L’ultimo bollettino della commissione sanitaria cinese parla anche di oltre 30 mila casi sospetti e sali tu no invece il numero delle persone positive sulla nave da crociera albergo del Giappone a bordo della quale ci sono 35 Italiani nessuno di loro però risulta tra i contagiati buttigieg mantiene ultimo vantaggio sul senatore Bernie Sanders col 100% dei voti scrutinati dopo i caucus io avevo prima tappa delle primarie per la corsa alla Casa Bianca 26,226,1 La senatrice ... romadailynews

