Terremoto Calabria 7 febbraio 2020: magnitudo scosse e cos’è successo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Terremoto Calabria 7 febbraio 2020: magnitudo scosse e cos’è successo Continuano le scosse di Terremoto in Calabria: la più forte è avvenuta stanotte, alle 4 e 30, sulla costa ionica crotonese, ed è stata di magnitudo 3.1. Da segnalare poi altre scosse che hanno avuto come epicentro la zona di Albi, colpita inizialmente il 17 gennaio, giorno dal quale si trova spesso nell’elenco dei terremoti elaborati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Segui Termometro Politico su Google News Terremoto Calabria 7 febbraio 2020: 10 scosse, intensità ed epicentro Fino alle 13 si sono verificate in tutto 10 scosse in Calabria, tra la provincia di Crotone e quella di Catanzaro. Andiamo a sintetizzarle nella seguente tabella, prendendo come riferimento i dati ufficiali Ingv. Orario magnitudo Epicentro Ipocentro 01.03 2.1 Cirò Marina (KR) 23 ... termometropolitico

webnauta5_9 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto in Calabria: scossa di 3.1 a Crotone, poi altra di 2.3 a Catanzaro - BCarazzolo : RT @ManuPalo67: Trema la #Calabria: terremoto di M 3.1 a Crotone, poi scossa di M 2.3 a Catanzaro Una scossa di #terremoto di magnitudo 3.1… - ManuPalo67 : Trema la #Calabria: terremoto di M 3.1 a Crotone, poi scossa di M 2.3 a Catanzaro Una scossa di #terremoto di magni… -