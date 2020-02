Sanremo 2020, pace tra Fiorello e Tiziano Ferro? Spunta la foto del loro abbraccio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, pace tra Fiorello e Tiziano Ferro? Spunta la foto del loro abbraccio Sembra essere scoppiata la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro dopo le polemiche di questi giorni tra i due ospiti fissi del Festival di Sanremo. A poche ore dalla quarta serata, infatti, il cantante di Latina ha pubblicato un post sui social in cui appare abbracciato allo showman, segno che i rancori e le discussioni dovrebbero essere ormai soltanto un lontano ricordo. Sarà davvero così? Vedremo cosa faranno i due nel corso della puntata di stasera di Sanremo 2020. Per chi intanto si fosse perso qualche passaggio della querelle, ricordiamo cosa è accaduto. Durante la seconda serata, finita quasi alle due di notte, il cantante è stato chiamato sul palco dell’Ariston intorno all’una per eseguire un medley di alcuni suoi grandi successi. TUTTE LE NOTIZIE SU Sanremo In maniera ironica, ... tpi

