Sanremo 2020, pace e abbraccio social tra Tiziano Ferro e Fiorello (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo screzio nella serata di mercoledì, quando Tiziano Ferro aveva lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto. Il lungo silenzio di Fiorello, assente come previsto nella puntata di giovedì. Le scuse di Tiziano Ferro e poi, nel pomeriggio di oggi, lo sfogo di Fiorello che in un’intervista accusava Ferro di aver incitato l’odio contro di lui. Poi, durante le prove, l’abbraccio e la foto condivisa da Fiorello che lancia un nuovo hashtag #fatevenarisata. Un invito a non prendersi sul serio che accolgiamo con convinzione e un pizzico di sollievo. View this post on Instagram #fatevenarisata @Sanremorai #Sanremo2020 A post shared by Rosario Fiorello (@rosario Fiorello) on Feb 7, 2020 at 10:24am PST La stessa foto, con il medesimo hashtag, la condivide Tiziano Ferro. Ora dovrebbe filare tutto liscio… View this post ... tvzap.kataweb

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -