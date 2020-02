Raggi: ecco i risultati, da tutela donne a piano freddo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Oltre 500 posti di accoglienza in piu’ attivi grazie al piano freddo, 5 nuovi centri antiviolenza a tutela delle donne, 2 milioni di euro di fondi extra nel 2020 ai Municipi per realizzare servizi innovativi per infanzia e adolescenza. Questi sono alcuni degli obiettivi Raggiunti dall’assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale. #SeLoDiciamoLoFacciamo”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: ecco i risultati, da tutela donne a piano freddo proviene da RomaDailyNews. romadailynews

fabiotitty : RT @laura_maffi: Si capisce da che parte sta la Lega? E meno male che oggi Salvini ha rilasciato un'intervista in cui diceva che è priorita… - shiwasekitai : RT @laura_maffi: Si capisce da che parte sta la Lega? E meno male che oggi Salvini ha rilasciato un'intervista in cui diceva che è priorita… - PatriAnastasi : RT @laura_maffi: Si capisce da che parte sta la Lega? E meno male che oggi Salvini ha rilasciato un'intervista in cui diceva che è priorita… -