Prescrizione: maggioranza divisa, da Italia Viva no al ‘lodo Conte bis’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Riforma del processo penale e Prescrizione spaccano la maggioranza: al vertice di Palazzo Chigi c’è stato accordo tra M5S, Pd e Leu, mentre Italia Viva ha preso le distanze dal tavolo della mediazione. È guerra aperta sul ‘lodo Conte bis’. maggioranza divisa sul ‘lodo Conte bis’ Poco più di un’ora di vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, il 6 febbraio scorso, per arrivare alla mediazione sul tentacolare tema della riforma della Prescrizione. Il tavolo, convocato dal premier Conte, fa salire a galla la spaccatura di fondo: da una parte M5S, Pd e Leu, dall’altra Italia Viva che dice ‘no’ al “lodo Conte bis”. In sostanza è l’ipotesi di far scattare l’interruzione della Prescrizione dopo la condanna in primo grado per poi farla diventare definitiva nell’eventualità di una seconda condanna in appello. Secondo questo scenario, dunque, la Prescrizione verrebbe stoppata dopo due ... thesocialpost

GianlucaVasto : L'intesa raggiunta sulla #prescrizione è ottima, lo dimostra il fatto che a Renzi non piace! Tre forze di maggioran… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - MediasetTgcom24 : Maggioranza spaccata su prescrizione: accordo Pd, M5s e Leu, ma Iv dice no #prescrizione -