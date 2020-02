Nuovo blitz degli Stati Uniti in Medio Oriente: ucciso Qasim al-Raymi (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ stato ucciso il leader di Al Qaeda, Qasim al-Raymi. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Casa Bianca con un comunicato ufficiale. WASHINGTON (Stati Uniti) – ucciso il leader di Al Qaeda Qasim al-Raymi. L’annuncio è stato fatto dalla Casa Bianca con un comunicato ufficiale, riportato da Repubblica: “Per ordine del presidente – si legge nella nota – gli Usa hanno concluso un’operazione antiterroristica nello Yemen che ha eliminato il terrorista“. Possibile nelle prossime ore una conferenza stampa da parte di Donald Trump per spiegare meglio i dettagli di questa operazione. Morto Qasim al-Raymi I dettagli di questa operazione non sono ancora noti. La morte del leader di al Qaeda potrebbe risalire allo scorso 8 gennaio. In quel giorno i soldati americani erano Stati protagonisti di un raid aereo in Yemen dopo diversi ... newsmondo

