Mad | pronti a riaprire discariche già domani

Roma – La Mad e' pronta a riaprire i cancelli delle sue discariche a Civitavecchia e Roccasecca (due delle tre del Lazio) gia' da domani. Il rischio emergenza rifiuti a Roma sembra scongiurato. La Regione Lazio, secondo quanto apprende l'agenzia Dire, ha da poco inviato una comunicazione all'azienda che sarebbe in grado di superare l'ostacolo legato all'accettazione e allo smaltimento di una particolare tipologia di rifiuti in uscita dai tmb e dai tm del Lazio (lo scarto del trattamento contrassegnato dal codice 191212 che pesa per il 30% del flusso in uscita) che queste due discariche da mercoledi' non accettavano piu' perche', senza le opportune caratterizzazioni, rischiano di nascondere al loro interno materiali pericolosi che in quegli impianti non possono essere smaltiti. Nella missiva, inviata sia a Mad che a tutti gli ...

