La Lega non molla: gazebo a Scampia ma si temono scontri (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Domani, 08 febbraio, ore 11:00, in piazzetta Ciro Esposito a Scampia, la Lega organizza un gazebo informativo sulle condizioni delle periferie cittadine. Partecipano l’on. Nicola Molteni, coordinatore regionale, Simona Sapignoli, coordinatrice Lega Napoli ed i deputati Gianluca Cantalamessa, Pina Castello, Francesco Urraro e gli eurodeputati Valentino Grant e Lucia Vuolo. Ecco quanto annunciato dai leghisti, che dopo aver lasciato ieri spazio alle Sardine, si presenteranno in piazza Ciro Esposito per appoggiare il candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per il Senato, Salvatore Guangi. “Non è pensabile una politica esclusiva. Così non va. La Lega ci mette la faccia, a Napoli come in tutta Italia, con il buongoverno delle nostre regioni e dei comuni amministrati dai nostri sindaci”, ha dichiarato il segretario regionale ... anteprima24

matteosalvinimi : Quando ci sono di mezzo il lavoro e i risparmi di milioni di Italiani, sapere la verità non è un diritto ma un dove… - valigiablu : “I richiedenti asilo non sono clandestini”, condannata la Lega > Confermata in Appello la sentenza per «discriminaz… - LegaSalvini : Da quando la Lega non è più al governo gli sbarchi sono aumentati del 700%. La sinistra ha deciso di riaprire la ma… -