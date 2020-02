“Isee 2020 alto, rischiamo di perdere il reddito di cittadinanza”, protesta a Palermo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Questa mattina a Palermo è andata in scena la protesta da parte di un folto gruppo di percettori del reddito di cittadinanza. Il motivo? Hanno paura di perdere il beneficio creato dal Movimento 5 Stelle a causa dell’ISEE 2020 alto. Tra i percettori del reddito in protesta c’è anche chi riceve dallo Stato altre forme di aiuto economico che, a detta loro, va ad aumentare il reddito. Un fatto che farebbe venire meno i requisiti per prendere l’assegno mensile del reddito di cittadinanza. Per questo un folto gruppo di cittadini ha organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Palermo al fine di chiedere “maggiore chiarezza sugli importi del nuovo modello Isee 2020”. Il documento, secondo i nuovi calcoli imposti nel 2020, metterebbe “a rischio il loro diritto a percepire il reddito di cittadinanza“, come hanno detto nel corso di ... direttasicilia

