Inquinamento: dal 2023 bandite le caldaie a gasolio a Milano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le caldaie a gasolio potrebbero essere bandite a Milano a partire dal 2023. È la proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a margine di un appuntamento pubblico: “La prossima cosa che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, in giunta e all’interno del Piano dell’aria che porteremo in Consiglio comunale, è di dichiarare fuorilegge le caldaie a gasolio dall’inverno del 2023”, ha spiegato Sala all’Ansa. La decisione si inserisce in un momento di forte difficoltà, non solo di Milano ma delle maggiori città italiane, per quanto riguarda il tema dell’Inquinamento. Lo sforamento dei limiti di Pm10 A preoccupare sono i molti giorni di sforamento dei limiti di Pm10 (le polveri sottili disperse nell’aria), che a Milano sono stati oltre venti da inizio anno. Questo ha imposto, non senza polemiche, una serie di restrizioni, prima fra tutte ... thesocialpost

