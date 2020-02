Il fronte di protesta iracheno si spacca sulla nomina di Allawi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nonostante la designazione del nuovo primo ministro del Paese, Mohammed Allawi, non si sono ancora placate le proteste che dallo scorso ottobre stanno interessando l’Iraq. Tuttavia, mentre precedentemente sciiti e semplici oppositori del governo sostenevano la stessa linea, il fronte delle proteste che si riconosce nella guida spirituale sciita Moqtada al-Sadr ha assunto una posizione allineata con il nuovo esecutivo, data la sua vicinanza con le posizioni dell’Iran. Dopo l’appoggio del chierico iracheno al nuovo esecutivo, il fronte sciita ha deciso di fermare le proteste, attendendo quali siano gli indirizzi che saranno intrapresi dal governo di Allawi; mentre il resto degli oppositori del ceto politico attuale del Paese continua a rivendicare nuove elezioni che scongiurino ingerenze esterne. L’attacco al campo di proteste di Najaf Nella giornata di mercoledì i ... it.insideover

