Il duro sfogo di Levante: "Sono incavolata, noi donne discriminate da battute sessiste" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Novella Toloni La cantante si è lasciata andare a un duro sfogo nel corso della conferenza stampa della vigilia della quarta puntata, stanca della discriminazione sessista spesso inconsapevole ma comunque fastidiosa Il 70 esimo Festival di Sanremo sarà ricordato per essere quello dove la parola "sessista" è stata sicuramente la più utilizzata. Alla vigilia di Sanremo, durante tutte le puntate e ora anche nel finale della kermesse più seguita di tutti i tempi. Il primo a scatenare la polemica sulle frasi sessiste è stato Amadeus alla vigilia della kermesse sanremese. Parole che avevano scatenato l'indignazione generale soprattutto da parte delle donne. Questa volta a infuriarsi è una delle cantanti un gara, Levante, che quest'oggi in conferenza stanca si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sul tema della disparità di genere. "Poche donne al festival? Non è solo colpa di ... ilgiornale

Comix_Archive : IL CORRIERE DEL FUMETTO N. 1: DA OGGI DISPONIBILE SU AMAZON!: Il duro sfogo di Paolo Accolti Gil contro Manicomi... - LadyNews_ : #UominieDonne, #GiovannaAbate delusa da #GiulioRaselli: il duro sfogo - LaSambruna : @mirkocetrangolo Vedi tu: -