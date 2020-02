Giorgia Meloni sostiene che non c’è un’emergenza odio perché anche lei è «vittima di odi» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il mondo è diviso in quattro: c’è chi condanna qualsiasi tipo di odio, chi solo quello di questa o quella fazione politica, chi – come Vittorio Feltri – che lo difende dicendo che quel sentimento è «il motore del mondo». Poi c’è Giorgia Meloni che, per sminuire l’alto tasso di eventi di cronaca legati all’odio – verbale e fisico (spesso fortemente collegati) – sostiene che tutto questo sia una montatura e non ci sia alcuna emergenza. E per fare ciò dice che anche lei è «vittima di odi». LEGGI anche > Vittorio Feltri ‘difende’ l’odio: «È il motore del mondo» «In Italia non c’è alcuna emergenza odio. Tanto meno razzismo – ha detto Giorgia Meloni da Washington, come riportato da La Repubblica -. Alla ministra Lamorgese vorrei ricordare che anche io sono vittima di odi di ogni genere e ogni giorno». La domanda nasce spontanea: ... giornalettismo

