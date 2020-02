Gazzetta – Kumbulla ci pensa: più Inter che Napoli nel suo futuro (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport torna su Kumbulla, uno degli obiettivi del Napoli sfumato a gennaio, ma che il club si ripropone di portare a termine per giugno. Sul fronte Verona però non arrivano buone notizie, il calciatore infatti sarebbe più tentato dall’Inter che non dagli azzurri “Del resto Amrabat e Rrahmani hanno già scelto il loro futuro, anche Kumbulla sfoglia la margherita (più Inter che Napoli), come pure Faraoni. Ma con Juric sono evitate distrazioni. La parola d’ordine resta: salvezza. La prospettiva di entrare nella zona Europa League è una lusinga in più per restare più uniti. Anche Pessina è sintonizzato: chiede solo un futuro a tempo indeterminato”. L'articolo Gazzetta – Kumbulla ci pensa: più Inter che Napoli nel suo futuro ilNapolista. ilnapolista

