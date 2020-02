“È successo davvero”. Sanremo, Elettra Lamborghini e Miss Keta: momento hot dopo l’esibizione. E i social esplodono (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una performance da dimenticare quella di Elettra Lamborghini e Myss Keta. Stonate, sottotono o forse semplicemente timorose di calcare quel palco così importante, così pesante. La ‘twerking queen’ ha scelto Myss Keta per cantare “Non succederà più”, il successo di Claudia Mori fuori gara a Sanremo 1982. Nella classifica finale, Elettra Lamborghini si è piazzata solo al 23esimo posto. Elettra Lamborghini e Myss Keta sono un duetto inedito tanto per la musica quanto per Sanremo. Forse per questo hanno pagato qualche incertezza. Non è stata certamente una prestazione memorabile, ma il gesto del bacio saffico tra le due ha lasciato che alla musica prendesse spazio lo spettacolo. Non è stato un vero e proprio bacio quello tra Elettra Lamborghini e Myss Keta, ma è bastato solo che si avvicinassero per creare spettacolo e clamore nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, quella ... caffeinamagazine

