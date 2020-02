Diffusione Coronavirus: Tencent ha pubblicato i veri dati nascosti dal governo cinese? L’analisi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Circola sui social un articolo del Taiwan News dal titolo «Tencent may have accidentally leaked real data on Wuhan virus deaths» in cui si sostiene che il servizio fornito dalla cinese Tencent abbia diffuso dei dati che confermerebbero i timori che la Cina stia nascondendo i veri numeri dell’epidemia. Negli screenshot riportati da Taiwan News, ripresi da un utente anonimo, i morti per Coronavirus sarebbero oltre 24 mila alle ore 23:39 del 2 febbraio 2020. Che cos’è Tencent? Si tratta di una società per azioni con sede a Shenzhen che opera nel settore informatico che a seguito dello scoppiare dell’epidemia ha reso disponibile un tool di monitoraggio sui casi di Coronavirus attraverso uno dei suoi siti, QQ.com. Le App cinesi In Cina ci sono diverse App di questo tipo. Oltre a quelle di Tencent abbiamo quelle di NetEase, di Sina, di Baidu e altre ancora ... open.online

