Da “impossibile” a “improbabile”: è partita l’operazione Messi al Manchester City (Di venerdì 7 febbraio 2020) Da “impossibile” a “molto improbabile”. In mezzo però c’è una speranza, e basta e avanza per azzerare tutte le difficoltà di quella che sarebbe la più gigantesca operazione di calciomercato della storia: Leo Messi al Manchester City. Fatti i conti sui guadagni attuali del Pallone d’Oro, la clausola che lo libererebbe gratis a fine stagione diventa una semplice leva burocratica. Il passaggio in Premier (perché solo lì se lo possono eventualmente permettere) dell’argentino sarebbe tutto fuorché “gratis”. Ma è il sogno, da sempre, della proprietà City, e ormai la marea sta montando: se non ora quando?, si chiedono tutti. Secondo The Athletic, l’opzione è passata – appunto – da “impossibile” a “molto improbabile”, ma anche questo spiraglio aperto dalla crisi del Barcellona, eliminata pure dalla ... ilnapolista

