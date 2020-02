Cucci: bisogna indignarsi per i cori di discriminazione territoriale al pari di quelli razzisti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Italo Cucci torna sulla questione dei cori razzisti sollevata da alcune lettere sul Corriere dello Sport. Cucci parla di “vero razzismo” di tanti italiani che ridicolizzano e rafforzano la Questione Meridionale Lo dico da anni, inascoltato – echissenefrega – che il razzismo contro la gente di colore, contro i calciatori neri accolti con i “buu” dagli ignoranti, era un falso, finché non è stato individuato nella difesa contro l’invasione dei migranti; ed è comunque un falso tuttora, perché non è in discussione il colore della pelle dei nostri compagni di sventura ma il malessere esistenziale che ormai accomuna italiani e stranieri. Il razzismo contro i meridionali lo conosco invece da quando sono nato, in una regione peraltro tollerante, l’Emilia Romagna, che sulla differenza ha creato soprattutto sfottò. Mentre altrove si usavano disprezzo e odio. Come oggi. E ... ilnapolista

