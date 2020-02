Conferenza stampa Gotti: «Zero chiacchiere, abbiamo bisogno di punti» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Brescia di domenica. Le parole del tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Brescia. Queste le parole del tecnico dell’Udinese. punti – «Non so se c’è un antidoto, c’è l’esigenza di muovere la classifica, dobbiamo fare punti. Adesso servono i fatti, non le chiacchiere». BRESCIA – «Sarà una partita importante, come tutte le altre del campionato. Diventa più importante perché arriva dopo tre sconfitte di fila. È uno spartiacque, può decidere se la squadra può virare verso il sole, o restare incastrata nella rete della zona bassa. All’andata il Brescia ci ha messo in difficoltà, è una squadra organizzata. La presenza di Balotelli è un grosso punto di domanda, può essere determinante. Conosco bene Diego Lopez, non ... calcionews24

