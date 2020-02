Come immaginate l’ASUS Zenfone 7? Potrebbe essere come in questa foto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere l'ASUS Zenfone 7? Una prima risposta sembra essere arrivata da 'slashleaks.com', che ha ripreso e pubblicato quella che pare essere la prima immagine presunta del prossimo top di gamma taiwanese. Beninteso, si vede molto poco, quindi non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Da una prima ricostruzione dell'immagine, salta subito all'occhio lo schermo, con cornici assai ridotte, bordi laterali soggetti ad una sottile curvatura ed un foro sul pannello frontale che dovrebbe racchiudere la doppia fotocamera anteriore dell'ASUS Zenfone 7 (una soluzione inedita, in quanto prima mai sperimentata dall'azienda). La parte posteriore, invece, dovrebbe essere rivestita di vetro, da cui si riesce a scorgere la fotocamera principale, avente una forma quadrata con collocazione centrale (non dovrebbe essere a filo di scocca, ma sporgere ... optimaitalia

