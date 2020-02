Clima stravolto: nuovo record di caldo assoluto in Antartide (Di venerdì 7 febbraio 2020) CRONACHE METEO: le temperature sono salite in modo inusitato sulla Penisola Antartica nella stagione dell'Estate australe. A Base Esperanza, situata dirimpetto al tratto di mare che separa l'Antartide dalla punta meridionale del Sud America, la temperatura massima è salita fino a 18,3°C il giorno 6 Febbraio, nuovo record assoluto di caldo per tale località e per tutto l'Antartide Continentale. Il vecchio record era di 17,5°C e risaliva al 24 Marzo 2015. Esiste infatti una temperatura di 19,8°C registrata il 30 Gennaio 1982 sulle Orcadi del Sud, che è al momento il record di tutto il Continente comprendendo anche le isole. Le Orcadi del Sud si trovano circa 650 km a nord-est di Base Esperanza in pieno oceano. Tutta la zona occidentale antartica presenta anomalie termiche fino a 10-12°C al di sopra della norma, mentre la zona orientale presenta temperature ... meteogiornale

