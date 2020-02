Cagliari, filippino picchiato su un bus perché scambiato per cinese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valentina Dardari Il 31enne stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Prima è stato accusato di portare in Italia il coronavirus e poi è stato massacrato di botte Terribile avventura quella accaduta in provincia di Cagliari a un giovane ragazzo di origini filippine mentre si trovava a bordo di un autobus per fare ritorno a casa. Il 31enne è stato infatti preso di mira dopo essere stato scambiato per un cittadino cinese. Prima gli insulti e poi le botte, violentissime, sul volto e sul corpo del giovane. Un altro episodio di razzismo. Un’altra paura legata al coronavirus degenerata in violenza. L'aggressione tra Cagliari e Assemini Il fatto è avvenuto la scorsa notte su un bus della linea 9 che da Cagliari porta ad Assemini. La vittima è un cameriere di trentuno anni che stava tornando nella sua abitazione dopo aver terminato il suo turno di lavoro. Prima è stato ... ilgiornale

