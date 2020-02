Bimba stuprata nell’ambasciata Usa in India: arrestato autista 25enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Orrore in India, dove una Bimba di soli 5 anni è stata stuprata all’interno dell’ambasciata Usa nella capitale Nuova Delhi. La bambina, subito ricoverata in ospedale a seguito della violenza subita, non è fortunatamente in pericolo di vita ed è stata in grado di identificare il suo aggressore: un autista di 25 anni che tuttavia non fa parte del personale dell’ambasciata . L’uomo è stato dunque arrestato e stando al nuovo codice penale potrebbe rischiare la pena di morte. Bimba stuprata nell’ambasciata Usa I dettagli dell’accaduto sono stati riportati alla stampa dal vice commissario della polizia di Nuova Delhi Eish Singhal, che ha dichiarato come l’aggressore sia stato identificato dalla bambina stessa: “Non abbiamo dubbi che il responsabile sia stato trovato, perché a indicarcelo con la massima certezza è stata la bambina”. La ... notizie

Agenzia_Ansa : #India, bambina di 5 anni stuprata in un'ambasciata Arrestato un uomo di 25 anni, rischia la pena di morte #ANSA… - infoitestero : Shock in India, stuprata bimba di 5 anni in ambasciata - MariMario1 : RT @Mirith_: In questo caso nessuno fa un bel monologo sulla pedofilia e violenza alle 'piccole donne'? Shock in India, stuprata bimba di… -