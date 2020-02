Vergogna a Mondragone, su Instagram video che prendono in giro disabili: ‘Vanno rimossi’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il garante dei disabili per la Campania, Paolo Colombo, ha chiesto a Instagram la rimozione dei video comparsi sul profilo "Welcome to Mondragone" in cui venivano mortificati e picchiati dei disabili residenti nel comune casertano. L'account, che conta oltre 600 follower, è diventato privato dopo le numerose segnalazioni. fanpage

