Treno deragliato a Lodi, chi erano i due macchinisti morti nel tragico incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il deragliamento del Frecciarossa Mille Av 9595 all’altezza dello svincolo di Lodi ha ucciso i due macchinisti che erano alla guida del convoglio che si è staccato: si chiamavano Giuseppe Cicciù, di 51 anni di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59enne originario di Capua, in provincia di Caserta. Treno deragliato a Lodi, chi erano i due macchinisti morti nel tragico incidente LEGGI ANCHE> Lo «svio» del Frecciarossa così simile alla Tragedia del Pendolino del gennaio ’97 Sono due le vittime del terribile incidente verificatosi questa mattina intorno alle 5.45, quando due vagoni si sono staccati attraversando la zona di Livraga in provincia di Lodi dopo circa mezz’ora dalla partenza. Nel terribile schianto hanno perso la vita i due macchinisti. Uno di loro era Mario di Cuonzo, di 59 anni. Originario di Capua, viveva a Pioltello ed era prossimo ad andare in pensione. La ... giornalettismo

