Terremoto Mugello: intesa per perizie e tempi rapidi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Accelerare i tempi di definizione dei danni provocati dal Terremoto che lo scorso 9 dicembre ha colpito il Mugello e determinare il costo del ripristino delle abitazioni attualmente inagibili. Lo prevede un protocollo d’intesa sulle perizie siglato oggi a Firenze dal presidente della Regione Toscana e commissario alla gestione del post sisma Enrico Rossi, insieme ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma e ai presidenti dell’ordine degli ingegneri e quello degli architetti della provincia di Firenze. Il protocollo, spiega una nota, prevede prima di tutto l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuno dei firmatari, ed è presieduto dal commissario Rossi. E’ previsto uno scambio continuo di informazioni tra tutti i soggetti interessati per fare in modo che tutti gli immobili siano coperti da perizia di stima entro ... meteoweb.eu

