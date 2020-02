Spazio, l’astronauta Luca Parmitano è rientrato sulla Terra: atterrato in Kazakistan (Di giovedì 6 febbraio 2020) Spazio, l’astronauta Luca Parmitano è rientrato sulla Terra: atTerrato in Kazakistan La navetta Soyuz Ms-13, con a bordo l’astronauta italiano Luca Parmitano è atTerrata nella steppa del Kazakistan. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) porta a casa una collezione di record al termine della missione Beyond. Parmitano è fuori dalla capsula, appare in buone condizioni e sorride. Rientrano i colleghi Christina Koch della Nasa, che è rimasta a bordo ben 328 giorni, e Alexander Skvortsov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Luca Parmitano era arrivato a bordo della Stazione spaziale Internazionale a luglio 2019. Dallo Spazio ha lanciato l’allarme per il cambiamento climatico. Leggi anche: “Vedo deserti avanzare e ghiacciai sciogliersi”: l’astronauta Luca Parmitano lancia l’allarme dallo Spazio l’astronauta Parmitano fotografa il Gran Sasso ... tpi

