Sanremo 2020, terza serata in diretta – Benigni arriva con la banda: «Quest’anno per votare si può anche citofonare» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 (Ufficio Stampa Rai) Il Festival di Sanremo 2020 arriva alla terza serata, quella del giovedì, nella quale verranno festeggiati i 70 anni della kermesse con i duetti sulle note delle canzoni che hanno scritto la storia del Festival e della musica italiana. Qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2020: la diretta minuto per minuto della terza serata 20.53: Ballerini sul palco, mentre risuona Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. E dalla scala – eccezionalmente circondata di fiori – scende Amadeus, che saluta tutti e dà il benvenuto alla terza serata. Il pensiero va subito alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario di questa mattina. L’Ariston applaude. 20.58: Il conduttore va veloce per non dare la linea ... davidemaggio

