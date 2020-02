Sanremo 2020: pagelle seconda serata. Rancore perfetto, male Elettra (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’edizione 2020 del Festival di Sanremo continua a macinare ottimi ascolti. Dopo il debutto positivo di martedì, la seconda serata della kermesse ha ottenuto 9.693.000 spettatori, pari al 53,3% di share. Nel dettaglio: la prima parte (fino a mezzanotte) è stata vista da 12.841.000 spettatori con il 52,50% di share, mentre la seconda parte ha conquistato 5.482.000 spettatori con il 56,1% di share. Un anno fa Baglioni aveva raccolto nella seconda sera 9.144.000 telespettatori, pari al 47,3% di share. Per trovare una media migliore di una seconda serata bisogna tornare al 1995, quando il festival di Pippo Baudo raggiunse il 65.42%. Sul palco ieri si sono esibiti 4 Nuove Proposte e gli altri 12 big dopo quelli della serata d’apertura. Fari puntati anche sulla controversa esibizione del rapper Junior Cally, che si piazza ultimo in tutte le classifiche. Per quanto riguarda i ... rnbjunk

