Real Madrid, Bale nella bufera: lascia lo stadio all’82’ con la sua squadra sotto per 1-4 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un rapporto probabilmente mai sbocciato, eppure son passati tanti anni e Gareth Bale continua a vivere al Real Madrid come ‘estraneo’. Mai sentitosi completamente dentro al progetto, è finito nella bufera poche ore fa. Motivo? Mentre la sua squadra soccombeva pesantemente in Copa del Rey, lui lasciava lo stadio con la sua auto. Era l’82’ e i blancos perdevano 1-4 contro la Real Sociedad (3-4 il finale con due reti dei padroni di casa negli ultimi minuti). squadra di Zidane pesantemente sconfitta e fuori dalla Coppa, dunque, e il gallese se ne scappa. Cosa accadrà adesso? La società prenderà provvedimenti?L'articolo Real Madrid, Bale nella bufera: lascia lo stadio all’82’ con la sua squadra sotto per 1-4 CalcioWeb. calcioweb.eu

bennygiardina : RT @DanVMor: E dopo la Real Sociedad vincente a Madrid c'è l'Athletic Club che batte il Barça. Quindi Athletic Club, Real Sociedad, Granad… - isabelam0raes : Ah vsf ri do Real Madrid atoa tmnc - giungialrimedio : RT @DanVMor: E dopo la Real Sociedad vincente a Madrid c'è l'Athletic Club che batte il Barça. Quindi Athletic Club, Real Sociedad, Granad… -