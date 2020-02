Netflix svela come eliminare l'autoplay al termine della visione dei contenuti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo molte proteste, Netflix ha svelato come è possibile rimuovere l'autoplay dei trailer visualizzati al termine di serie e film. Netflix ha svelato come si può disattivare la riproduzione automatica dei trailer alla fine della visione dei contenuti, elemento che aveva infastidito numerosi utenti della piattaforma di streaming, e anche l'autoplay dell'episodio successivo di una serie tv. Sul profilo Twitter ufficiale del servizio è stato infatti condiviso un messaggio che sarà particolarmente gradito a molti utenti. Netflix ha scritto: "Alcune persone trovano questa funzionalità utile. Altri non molto. Abbiamo sentito il vostro feedback e ora i membri possono controllare se vedere oppure no l'autoplay su Netflix. Ecco come". Gli utenti possono quindi collegarsi al proprio account e nella propria homepage ... movieplayer

