Meteo Roma: previsioni per venerdì 7 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Meteo Roma: previsioni per venerdì 7 febbraio Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia poi nelle ore pomeridiane;in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra -1°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 7 febbraio Giornata all’insegna del bel tempo su tutto il Lazio: sole prevalente nelle ore diurne sia sulla costa che sulle zone interne. Nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su tutto il territorio. Meteo Italia: previsioni per venerdì 7 febbraio Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con sole prevalente. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in ... romadailynews

