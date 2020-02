LIVE Paolini/Trevisan-Goorlast/Saar 0-1, Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: azzurre subito sotto, le estoni piazzano il break in apertura (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Si intendono bene le estoni, che vanno avanti in questo secondo game. 15-15 In questo primo turno di servizio della Goorlast. 0-1 subito BREAK DELLE ESTONI, CHE SI PORTANO IN VANTAGGIO GALVANIZZATE DAL PUNTO DEL PARI OTTENUTO PRIMA DALLA KONTAVEIT. 30-40 Gorlats procura una palla break alla coppia estone. 30-30 Errore azzurro, che pesa 30-15 Le estoni firmano il loro primo quindici del match. 30-0 Ancora la Paolini a fare punto. 15-0 Parte subito bene l’Italia al servizio. SI PARTE PER QUESTO TERZO E DECISIVO MATCH! h 19.35 Due minuti e si comincia con la sfida del doppio che decide tutto: Paolini/Trevisan vs. Goorlast/Saar 6-3, 4-6, 7-6 (4): GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER KONTAVEIT. L’estone riporta la sua nazione in parità 1-1 nel computo complessivo della serie. A decidere tutto sarà il doppio. 6-4 Accorcia parzialmente ... oasport

