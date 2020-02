LIVE Cocciaretto-Malygina 3-0, Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra strappa due volte il servizio alla rivale estone (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Cocciaretto VA IN FUGA PRENDENDOSI UN ALTRO BREAK! 0-40 Passante della marchigiana, che si procura tre palle break. 0-30 Inizia con due vincenti il game in risposta dell’azzurra. 2-0 Porta a casa un game fondamentale Elisabetta Cocciaretto, che conferma il break. A-40 Ottima prima ora della marchigiana. 40-40 Ci prova Malygina, ma non riesce a trovare le righe. 40-A Secondo doppio fallo consecutivo della Cocciaretto. Altra palla del controbreak. 40-40 A seguito di un doppio fallo. A-40 Vantaggio Cocciaretto ora. 40-40 Sbaglia Malygina la risposta sulla seconda di servizio della Cocciaretto: parità. 30-40 Palla corta della Malygina che paga: possibilità di controbreak. 30-30 Errore ennesimo dell’estone. Rimesse a posto le cose. 15-30 Rema al meglio Malygina, che costringe l’italiana all’errore da fondo ... oasport

LIVE Cocciaretto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Cocciaretto