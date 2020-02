Le Sardine tornano in piazza il 16 febbraio a Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) I pugliesi e i campani lo avevano chiesto a gran voce subito dopo le elezioni regionali dello scorso gennaio: “Ora si faccia rotta verso Sud”. Anche perché saranno queste due Regioni ad andare al voto tra qualche mese. Così l’appello si è trasformato in una lettera che le Sardine hanno scritto al presidente del Consiglio Conte, accolta dai ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia. Quest’ultimo, ministro per gli Affari regionali, vedrà i quattro leader già martedì prossimo, ma anche il ministro del Sud ha dato la sua disponibilità.Inoltre – scrivono le Sardine – “la rotta a sud si trasforma dal 16 al 19 febbraio prossimo in una vera e propria staffetta ittica”. Partirà da Roma, da piazza Santi Apostoli, il 16 febbraio, poi attraverserà Napoli il 18 febbraio, Taranto e ... huffingtonpost

