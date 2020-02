Italia, Mancini: «Euro 2020? Vogliamo rifarci, nessuno credeva in noi» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il CT dell’Italia Roberto Mancini suona la carica in vista di Euro 2020: ecco le parole della guida della Nazionale azzurra Interpellato dai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini ha rilasciato un commento sull’imminente sfida dell’Italia, impegnata a Euro 2020. «Sarà sicuramente una bella serata. Mi ricordo il Mondiale del ’90 e l’atmosfera era straordinaria. Avere 80.000 tifosi allo stadio è importante. Abbiamo voglia di rifarci dopo la non qualificazione al Mondiale, nessuno credeva nella nostra Nazionale ma adesso Vogliamo dimostrare di poter fare qualcosa di speciale». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

