Igiene, lavare a temperatura alta elimina davvero i batteri? Lo studio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Uno studio interessante prende in esame i lavaggi ad alta temperatura che eliminerebbero i batteri: ciò che afferma sul tema Igiene vi sorprenderà Lavatrice (fonte foto: Pixabay) Nel campo dell’Igiene, i lavaggi a temperatura elevata sono universalmente riconosciuti come validi per contrastare ed eliminare i batteri: tuttavia uno studio recente svela delle considerazione assolutamente sorprendenti e inattese. La ricerca in questione, svolta dall’università di Furtwangen, Germania, e pubblicata sulla rivista ‘Microorganisms“, si è infatti soffermata proprio sui lavaggi a temperatura elevata delle lavatrici, metodo comune e diffuso per igienizzare ed eliminare lo sporco. Stando a quanto raccolto dallo studio, le cose tuttavia non starebbero proprio in questo modo e anzi l’esito sconvolge il pensiero standard al riguardo. Sembra ... chenews

