Fiorello a Sanremo 2020 come a VivaRaiPlay ma non a tutti la cosa piace (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chi ha seguito il programma Viva RaiPlay , in onda appunto su RaiPlay tra novembre e dicembre 2019 , ha ritrovato sul palco dell’Ariston lo stesso Fiorello che aveva lasciato in via Asiago. C’è però una sottile differenza: mentre su RaiPlay lo spettacolo poteva continuare dopo i titoli di coda con Fiorello che toglieva le lenti a contatto, staccava l’elastico della camicia e leggeva i messaggi sul cellulare rispondendo anche in diretta, all’Ariston non a tutti le sue “tempistiche” stanno piacendo. Non a caso da ore si mormora su quella che Amaeus ha definito una infelice battuta di Tiziano Ferro che aveva sbottato ( per qualcuno ironicamente per altri meno) durante la seconda serata di Sanremo, a causa delle lungaggini di Fiorello, che avevano sconvolto la scaletta. Per Amadeus tutto in regola: Fiorello c’è, si sente è un suo amico e ha campo ... ultimenotizieflash

SanremoRai : 'Si vince solo con le Uuuu' ?? @Fiorello canta “La classica canzone di Sanremo” #sanremo2020 #sanremo70 - _the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 - Agenzia_Ansa : #Sanremo70, Il festival di #Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share… -