Fernando Alonso può tornare in F1? Helmut Marko: “Impossibile con Red Bull, è vecchio e il suo rapporto con Honda…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quale sarà il futuro di Fernando Alonso? Il due volte Campione del Mondo di F1 è reduce da una positiva esperienza alla Dakar dove ha sfiorato la top ten nella classifica generale e il prossimo 24 maggio dovrebbe partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis ma il condizionale è d’obbligo perché la Honda ha posto il veto sulla presenza dello spagnolo al volante di una vettura della Andretti Autosport: o si riuscirà a ripianare la frattura oppure l’asturiano dovrà cercarsi un sedile altrove, probabilmente una monoposto motorizzata Chevrolet. Un possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula Uno non è assolutamente da scartare anche se il 38enne non si accontenterebbe di un sedile qualunque ma vorrebbe poter lottare per il titolo iridato. A parlarne è stato anche Helmut Marko, team principal della Red Bull, a Eurosport: “Il ritorno di Alonso in F1 con la Red Bull è ... oasport

