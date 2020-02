Deraglia treno frecciarossa | almeno due morti e decine di feriti

Frecciarossa Deraglia vicino a Lodi : morti due macchinisti. Ferite 27 persone : nessuno è grave. Il treno era diretto a Salerno : Il treno Frecciarossa (Av 9595) partito da Milano Centrale alle 5.10 e diretto a Salerno è deragliato intorno alle 5.35 a Livraga, nel Lodigiano. A rovesciarsi, oltre alla motrice, il secondo vagone, mentre il resto del convoglio è rimasto pressoché intatto. A bordo del treno c’erano una trentina di passeggeri oltre al personale. Era infatti il primo treno della giornata, meno affollato rispetto ai Frecciarossa che partono più tardi. Due ...

Treno Frecciarossa Deragliato a Lodi : chi sono i due morti e le condizioni dei feriti : Due macchinisti sono morti e 27 persone sono rimaste ferite nel deragliamento del Treno Frecciarossa 9595 questa mattina in provincia di Lodi. Le vittime sono morte sul colpo. Tra i feriti due sono in codice giallo, tra cui un addetto alle pulizia con fratture multiple. Le altre persone sono state soccorse tutte in codice verde. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Lodi : Deraglia treno dell’Alta velocità. Due morti e diversi feriti : Incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi). Cosa è accaduto? Lodi, treno Deragliato (foto Ansa.it) Un treno è Deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. Secondo le prime ricostruzioni, la motrice del convoglio, dopo essere uscita dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe andata completamente fuori dalla sede finendo prima contro un carrello su un binario parallelo e poi contro una ...

Tragedia sull’alta velocità - treno Frecciarossa Deraglia : morti e feriti : È di due morti e diversi feriti, alcuni gravi, il bilancio ancora provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto sulla linea Milano-Bologna, all’altezza di Ospitaletto Lodigiano. Una delle due vittime è il macchinista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sarebbero una trentina i feriti. Dalle 5.30 di oggi la circolazione sospesa sulla linea Alta velocità Milano – Bologna “per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei ...

