Chi è Aeham Ahmad: il pianista siriano che duetta con Elodie a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chi è Aeham Ahmad: il pianista siriano che duetta con Elodie a Sanremo 2020 Aeham Ahmad Sanremo 2020 – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 vanno in scena i duetti: i cantanti in gara si esibiranno al fianco di loro ospiti con una cover di un brano cantato nelle 70 edizioni della kermesse canora. Al fianco di Elodie ci sarà Aeham Ahmad, pianista siriano proveniente dal campo profughi di Yarmouk. I due canteranno “Adesso tu” di Eros Ramazzotti. Ma vediamo insieme chi è Aeham Ahmad e la sua storia. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Quella di Aeham Ahmad, classe 1988, è una storia coinvolgente. A raccontarla è stato lui stesso anche in un libro, “The pianist of Yarmouk”, “il pianista di Yarmouk”, così come è stato soprannominato: il riferimento è, ovviamente, al campo profughi palestinese alle porte di ... tpi

Noovyis : (Sanremo 2020, sul palco con Elodie c’è Aeham Ahmad: ecco chi è il pianista siriano in fuga dalla guerra) Playhitm… - TutteLeNotizie : Sanremo 2020, sul palco con Elodie c’è Aeham Ahmad: ecco chi è il pianista siriano in fuga… - FQMagazineit : Sanremo 2020, sul palco con Elodie c’è Aeham Ahmad: ecco chi è il pianista siriano in fuga dalla guerra -