Campagna, arrestato in flagranza mentre spacciava cocaina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCampagna (Sa) – Nella decorsa notte, un 32enne campagnese M.G., veniva tratto in arresto dai militari della locale Stazione nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già monitorato da diversi giorni, mentre era impegnato in un servizio notturno di addetto alla vigilanza presso l’area industriale di Eboli, veniva colto nel cedere una dose di “crack” a due giovani acquirenti di Battipaglia ed Acerno, successivamente segnalati alla Prefettura di Salerno ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90 e, nei confronti di uno di essi, poiché conducente del veicolo in uso in quel momento, veniva altresì applicata la sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida. La successiva perquisizione personale eseguita nei confronti dello spacciatore, portava al rinvenimento di ulteriori nr. 4 dosi di crack e cocaina, occultate negli ... anteprima24

Mania48Mania53 : RT @SabrySonoIo: L'avv.Loscerbo di Bologna forte sostenitore della campagna elettorale di @sbonaccini oggi è stato arrestato per una storia… -