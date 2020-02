Benetton si dissocia dalla frase sul Morandi pronunciata da Toscani e lo scarica con un comunicato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Costa cara a Oliviero Toscani l’infelice (a dir poco) frase sul Ponte Morandi. E neppure alleggeriscono la sua posizione le scuse in cui si è prodigato il fotografo nella sua intervista a Repubblica. Luciano Benetton deve aver pensato che la misura fosse davvero colma visto che ha troncato il rapporto di collaborazione con Toscani. Lo ha fatto con una nota ufficiale, diramata attraverso il gruppo Benetton. “Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo”. Luciano Benetton e tutta l’azienda rinnovano “la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia”. Da oggi in poi il capitolo ... ilnapolista

