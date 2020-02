Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 svela: “Sostituisco Fiorello perchè…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020: Fiorello assente alla terza serata del Festival. Alketa Vejsiu: “Lo sostituisco perchè…” Giornalista, conduttrice e imprenditrice per la televisione albanese: questa sera Alketa Vejsiu alla terza serata di Sanremo 2020 calcherà il prestigioso palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Durante la conferenza stampa di oggi della kermesse della musica italiana ha annunciato che, Fiorello assente a Sanremo, lo sostituirà e “vorrei tenere svegli quelli dietro le quinte”. Naturalmente si è trattata di una battuta che è stata applaudita dai giornalisti presenti. Poi Alketa Vejsiu ha proseguito lanciando una frecciatina ai tempi molto dilatati della seconda puntata di Sanremo chiusa all’1.36: “Cercherò di parlare veloce anche per accorciare un po’ i tempi”. La conduttrice albanese non ha celato ... lanostratv

