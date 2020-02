Alessia Macari | La “Ciociara” felice e innamorata con Oliver Kragl – FOTO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alessia Macari festeggia un anno di matrimonio con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, il post su Instagram della showgirl commuove i fan. Relax e tranquillità per Alessia Macari, la celebre showgirl famosa per aver incarnato la “Ciociara” nella trasmissione “Avanti un altro”, prima dei suoi prossimi impegni si prende qualche momento per sé stessa. … L'articolo Alessia Macari La “Ciociara” felice e innamorata con Oliver Kragl – FOTO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

likeirisheyes : @RosWinchester @serperuta @laurafinocchi Il primo #GFVip se la giocavano Gabriele e Alessia Macari Gabriele facendo… - infoitcultura : Olly e Alessia 'divisi' ad aprile: la Macari punta al bis nei reality show - Giusepp53863929 : RT @telegnocca: la dea Alessia Macari da sogno alle Maldive @AlessiaMacari1 ??????????????? -