Serbia, la denuncia dei volontari: “Aggrediti da estremisti di destra con benzina e manganelli. Dopo finto processo, ci hanno dato fogli di via” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aggrediti con benzina, petardi e manganelli da estremisti di destra. E poi, al termine di una giornata trascorsa alla stazione di polizia e di un processo senza avvocati, condannati a 20 giorni di carcere e a lasciare la Serbia entro una settimana. La denuncia arriva dai volontari di No Name Kitchen, piccola ong che si occupa di aiutare i migranti sulla rotta balcanica. La pena è stata convertita in una multa di circa 200 euro, ma a causa del foglio di via gli attivisti ora rischiano di non poter più lavorare nel Paese. “Speriamo non sia un metodo sistematico per disfarsi e mandare via ong scomode“. Uno dei protagonisti della vicenda si chiama Adalberto Parenti, ha 37 anni ed è bolognese. È in Serbia da ottobre e sabato 1 febbraio si trova insieme ad altre due volontarie tedesche a Sid, città poco distante dal confine con la Croazia, nella fabbrica abbandonata di Grafosrem. ... ilfattoquotidiano

