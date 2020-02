Real Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re: formazioni e pronostico (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Real Madrid – Real Sociedad mercoledì ore 19:00 Real Madrid-Real Sociedad è una delle due partite dei quarti di finale di Coppa del Re con impegnata una squadra basca. Alla Real Sociedad, ultimamente in flessione, è toccato il Real Madrid, che invece non ha perso punti neppure nel recente derby contro l’Atletico Madrid. In modo certamente più evidente del solito, a cambiare la partita è stato l’allenatore Zinedine Zidane, che ha saputo sfruttare la lunghezza della rosa per creare difficoltà tattiche all’Atletico. Dopo lo 0-0 nel primo tempo, Lucas Vazquez e Vinicius Junior sono entrati in campo al posto di Toni Kroos e Isco Alcorcon. L’incarico assegnato loro da Zidane è sembrato chiaro a tutti: attaccare la squadra avversaria sulle corsie laterali, ossia i punti critici dell’Atletico azzoppato di queste ultime giornate. ... ilveggente

sportli26181512 : Real Madrid: Odegaard non torna?: In prestito alla Real Sociedad, il 21enne attaccante... - junews24com : RT @Maumunno: Solo #Ronaldo puó battere #CR7 per @junews24com #Juve #Juventus - Maumunno : Solo #Ronaldo puó battere #CR7 per @junews24com #Juve #Juventus -