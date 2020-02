Perché il Paese non funziona? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Son stato a Roma e ho parlato con amici che lavorano nell’industria. L’immagine del nostro Paese è condivisa a tutti: un Paese fermo, senza un futuro e senza un segnale di cambiamento. Nessuno poi crede che la Politica farà qualcosa. Un Paese in un inarrestabile declino. Atmosfera di putrefazione, come quella descritta da Mann in Morte a Venezia. E il paradosso è che se il sistema Italia non funziona, gli italiani, come individui, funzionano eccome. I nostri giovani sono motivati ed agguerriti. Non sono più interessati ad avere un posto fisso, sognano di aprire una start up, sognano di essere imprenditori. Ma Perché questa forza individuale non si trasforma in una forza collettiva? Non credo che le ragioni siano genetiche. Credo che la motivazione sia storica. In Italia non si è mai sviluppata una destra liberare e libertaria. Io penso che il buon funzionamento di uno stato ... nextquotidiano

